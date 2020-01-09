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Çayırova'da yeşil alanlar bakımdan geçiyor

Çayırova Belediyesi ekipleri, mesire alanları ve kavşaklarda yeşillendirme, parklarda bakım ve revize gerçekleştirdi.


Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılında ilçede yeşil alanın artırılması için yapılan çalışmalarda, mesire alanları ve kavşaklarda yeşillendirilirken parklar da bakımdan geçirildi. 2 parkta tamamen revize çalışmasını başlatan ekipler, bazı parklarda da kısmi bakım yaptı. Yıl boyunca özellikle yeşil alanları arttıracak uygulamalar gerçekleştiren belediye ekipleri, mevcut yeşili koruyarak, yeni alanlar da üretti. Parklarda ve mesire alanlarında gerçekleştirdiği yeşillendirme çalışmalarını caddelerdeki refüjlerde ve kavşaklarda da sürdüren ekipler, mesire alanlarında ihtiyaç duyulan noktalarda mescit ve tuvalet hizmete açtı.


Budama, tırpan, çim ve ot biçimi gibi çalışmalara ek olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki seralarda bitki yetiştirme çalışmalarını da sürdüren ekipler, parklarda aydınlatma ve oyun gruplarında bakım çalışmalarına da devam ediyor.

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