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Çayırova'da yeşile 600 fidanlık katkı

KOCAELİ (İHA) – Milli Ağaçlandırma Günü’nde Çayırova’da 600 fidan toprakla buluştu.

KOCAELİ (İHA) – Milli Ağaçlandırma Günü'nde Çayırova'da 600 fidan toprakla buluştu.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı bugün fidan yarın geleceğe nefes ağaçlandırma seferberliğine Çayırova'dan da destek geldi. Türkiye genelinde 11 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğu etkinlik kapmasında Çayırova Şekerpırar Ortaokulu Bahçesi'nde fidan dikim töreni gerçekleşti. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerinde katıldığı etkinlikte protokol üyeleri ile öğrenciler birlikte fidan dikerek geleceğe nefes oldular.


Geleceğe Nefes seferberliğine geleceğin teminatı çocuklarla fidan dikerek destek olduklarını söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dikilen fidanın yarın nefes olduğunu söyledi. Çiftçi daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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