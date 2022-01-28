Çayırova'da yüzme şenliği

Bu yıl ilki düzenlenecek yüzme şenliği, Çayırova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi alan kursiyerler arasında yapılacak. Toplam 130 kursiyer organizasyona katılım sağlayacak. Kursiyerler 7-17 yaş aralığında kendi yaş kategorilerinde yarışmalara katılacak. Yapılan organizasyon hem yüzme şenliği hem de yarış şeklinde olacak. Kendi yaş kategorisinde dereceye giren sporculara hediye takdim edilecek.