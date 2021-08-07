Çayırova'daki iki önemli caddeye konfor geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ndeki Anadolu ve otomobil caddelerinin bozulan kısımları onarıldı.

Kent genelinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki çalışmalarına da sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Anadolu ve Otomotiv Caddelerinde bozuk kısımların onarımı yapılarak yol konforu arttırıldı.

Anadolu Caddesi, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde Şile yolu üzerinde önemli konumda bulunuyor. Caddede yapılan altyapı işlerinin ardındaÇayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki Anadolu ve Otomotiv Caddelerinin bozuk olan kısımları onarılarak yol konforu arttırıldı. n üst yapı çalımasına geçildi. Yol konforunu arttırmayı hedefleyen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddenin bozuk olan kısımlarını onardı.

Öte yandan, Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi'ndeki fabrikaların bulunduğu Bağdat Caddesi'nde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlama çalışmasına başlandı.