Çayırova'dan deprem bölgesine 5 iş makinesi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem dolayısıyla yardım kampanyası başlatan ve bölgeye arama kurtarma timini gönderen Çayırova Belediyesi, yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Belediye, arama ve kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek üzere Kahramanmaraş'a 5 iş makinesi, 5 operatör ve bir kamyonet gönderdi.