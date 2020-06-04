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Çayırova'de iş yerleri denetleniyor

Çayırova Belediyesi ekipleri, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilçede yeniden hizmet vermeye başlayan işletmelerde denetimlerde bulundu.


Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da açılan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, normalleşme süreciyle hizmet vermeye başlayan çay ocağı, kafe, lokanta, kahvehane berber ve kuaför gibi işletmelerde denetim ve tebligat yaptı. Normalleşme sürecinde de devam eden tedbirler kapsamında işletmelerde dezenfektan bulundurulması, tek kullanımlık ürünler, hijyenik şartlar ve masalar arası 1,5 metre kuralına uygun oturma düzenini denetleyen ekipler, işletme sahiplerine normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.


Çayırova'da rutin denetimlerine ara vermeden devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyen, ruhsat ve diğer konularla ilgili ilçedeki iş yerlerini denetlemeyi sürdürüyor.

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