Çayırovalı karateciler Bursa'dan 15 kupa ve 14 madalyayla döndü

Bursa'da düzenlenen iller arası karate ligi şampiyonası finallerine katılan Çayırova Belediyesi karate takımı, 15 kupa ve 14 madalya kazandı.

18 il, 51 kulüp ve 820 sporcunun katılımıyla Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşen iller arası karate ligi şampiyonasının finalleri büyük heyecana sahne oldu. Çayırova Belediyesi karate takımı, şampiyonada büyük bir başarıya imza attı. Bursa'ya 23 sporcudan oluşan kafile ile giden karate takımı, genel klasmanda 15 kupa kazanırken 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 14 madalya kazandı. 2022 yılını 140 madalya ve 3 kupa ile tamamlayan karate takımı bu yılın ilk ayından 15 kupa kazandı. Şampiyonada 6 şampiyonluk kupası kazanılırken, bir kez ikincilik, 8 kez de üçüncülük kupası alındı. Geçtiğimiz yılı 140 madalya başarısı ile tamamlayan Çayırova Belediyesi karate takımı, yeni yılda çıktığı iki şampiyonanın sonunda 2023 yılında madalya sayısında 34'e ulaştı.