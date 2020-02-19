İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çayırovalı öğrenciler üniversiteye gençlik merkezinde hazırlanıyor

Eğitime önem veren Çayırova Belediyesi, lise son sınıf ve mezun olan öğrencileri gençlik merkezinde üniversite sınavlılarına hazırlıyor.


“Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz” sloganı ile eğitime destek veren Çayırova Belediyesi, ilçenin eğitimde başarı grafiğini daha yükseltmek adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Belediye Gençlik Merkezinde 11 ve 12. sınıflar ile liseden mezun olan 260 öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu devam eden üniversite sınavlarına hazırlık kursunda Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Coğrafya ve İngilizce derslerinin yanı sıra moral, motivasyon eğitimi ve rehberlik hizmetleri de veriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.