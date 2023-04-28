Çayırova'nın 37 sokağında asfalt çalışması yürütülüyor

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Akse Mahallesi'nde asfalt çalışması başlattı. 37 sokağı kapsayan geniş çaplı çalışmada eski asfaltların söküm işlemleri tamamlandı.

Asfalta hazır getirilen sokaklarda pmt serimi yapılıyor. Ekipler pmt serimi yapılan sokaklarda sıcak asfalt serimine başladı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, 19 bin ton pmt, 11 bin ton binder, 21 bin metre bordür, 22 bin metrekare kaldırım imalatı yapacak.