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Çayırova'nın gençlik merkezi yükseliyor

Çayırova Belediyesi’nin Akse Mahallesi’nde inşa ettiği gençlik merkezinde çalışmalar sürüyor.

Çayırova Belediyesi'nin Akse Mahallesi'nde inşa ettiği gençlik merkezinde çalışmalar sürüyor.


Akse Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunun yanındaki alana inşa edilen Çayırova Gençlik Merkezi, ilçenin yarınları için gelişim merkezi görevi üstlenecek. Gençlerin yeni adresi olacak gençlik merkezinin inşaatı, süratle ilerliyor. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak, Çayırova gençliğinin kullanımına açılması planlanıyor.


Başkan Çiftçi, akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı merkezde, gençlerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendireceğini belirterek, en kısa sürede hizmete almayı planladıklarını duyurdu.

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