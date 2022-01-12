Çayırova'nın sosyal tesisleri tescillendi

Restoran ve kafe olarak misafirlerini ağırlayan, hafta sonu açık büfe kahvaltısıyla büyük beğeni toplayan Sosyal Tesislerinin kalitesi ISO 9001:215 belgesi ile tescillendi. İç mekanda aynı anda 350 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip olan merkez, sosyal tesisleri müşteri memnuniyetini daha da artırmak için sürekli kendini yeniliyor. Tesislere gelen misafirlerin araçlarını kolay park etmeleri için otopark kapasitesini 85 araca yükselten merkez sosyal tesisleri, vatandaşlara sakin bir ortamda hizmet seçeneği sunuyor. Sosyal tesislerde mini çocuk oyun alanı da bulunuyor.

Haftanın 7 günü 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet veren Merkez, Akse, Çağdaşkent ve Şelalepark sosyal tesisleri ilçe ve bölge halkından da tam not alıyor.