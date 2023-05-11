Çayırova'ya yeni parklar yapılıyor

Çayırova Belediyesi tarafından İnönü Mahallesi'ne park yapılıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin talimatıyla ekipler 4 yılda 11 yeni park yaparken, revize çalışmalarında da 11 park yenilendi. Son olarak Hamdi Balcılar Parkı'nı kente kazandıran ekipler, İnönü Mahallesinde yeni park yapımı için kolları sıvadı. 130. Sokak'ta yapımına başlayan yeni parkta çalışmalar devam ediyor. Taş duvar yapan ekipler daha sonra kaldırım, çimlendirme ve oyun grubu montajı yapacak. Yeni park yapımının yanı sıra yenileme çalışmalarına da devam eden ekipler, Yenimahalle Recep Aktürk parkında da revize çalışmalarını sürdürüyor.