Cedit dönüşüm projesinde uzlaşma süreci başladı

İzmit'in en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Mahallesi için uzlaşma süreci başladı. Kadıköy Mahallesi'ndeki Katlı Otopark'ta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'nde 22 Mart Pazartesi tarihi itibariyle başlayan görüşmelerde hak sahiplerine büyükşehir personeli tarafından bilgi veriliyor.

Proje alanı 126 bin 222 metrekare olan dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından bedeli ödenen 120 hak sahibinin tapu devir işlemleri tamamlandı. TOKİ tarafından bedel karşılığı anlaşılan taşınmazların tamamı yıkıldı. Riskli alan içerisinde bulunan tapu malik bilgileri incelenerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 1479 hak sahibi ile muhatap olacağı belirtildi. Yol haritası hazırlayan büyükşehir, 12 haftalık bir görüşme takvimi hazırladı. Uzlaşma ekibi günde 30 kişiyle görüşerek uzlaşmanın en kısa sürede tamamlanması için çaba sarf edecek. Öte yandan büyükşehir ekipleri proje sahasını karış karış inceleyerek hasarlı binaların tespit çalışmasını da yaptı. Uzlaşmanın sağlanmasının ardından kentsel dönüşüm alanındaki tehlike arz eden metruk binaların yıkımı da ivedi bir şekilde gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

Randevu sistemi oluşturuldu

Büyükşehir, hak sahiplerinin sağlıklı bir şekilde uzlaşma ekibiyle bir araya gelebilmesi için randevu sistemi oluşturdu. Uzlaşma Ofisi tarafından, https://bulut.kocaeli.bel.tr/ adresi üzerinden maliklerin TC kimlik numarası ile randevu talebi oluşturulacak. Daha sonra vatandaşın, cep telefonuna gönderilen SMS üzerinden randevu talebine yanıt vermesi talep edilecek. Hak sahibi, https://kentseldonusum.kocaeli.bel.tr/#page-top sayfasına TC kimlik numarası ile giriş yaparak randevu talebini onaylayacak. Hak sahibinin cep telefonuna randevunun onaylandığına dair SMS gönderilecek. Ayrıca randevudan 1 gün önce hatırlatma SMS'i de iletilecek. Gönderilen SMS'te gelirken getirmesi gereken evraklar listesi de yer alacak.

Veri hazırlandı, Uzlaşma Ekibi oluşturuldu

Büyükşehir belediyesi teknik ekibi verileri güncelleyerek şablonlara göre düzenledi. Malik bazlı dosyalar oluşturulurken dosyalardaki tüm veriler taranarak sayısal arşiv oluşturuldu. Bu süreçte yaklaşık 30.000 üzerinde evrak ve veri taraması yapıldı. Tüm veriler detaylı bir şekilde analiz edilerek sayısal ortama aktarıldı. Oluşturulan Uzlaşma Ekibi sürecin hızlı bir şekilde işlemesi için çalışmanın her adımında yer alacak. Hak sahiplerinin talepleri not alınarak düzenlenecek. Görüşme sırasında icmalden verilerin aktarımını sağlayacak ve projenin teknik detayları vatandaşlarla paylaşacak. Hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda uzlaşmanın kısa sürede tamamlanması için arazide ölçüm ve tespit işlemleri de yapılacak.

Uzlaşma sağlanan vatandaşlarla yakın işbirliği devam edecek. Hak sahiplerinin kira yardımı ve taşınma yardımı listeleri hazırlanacak. Bakanlık ile yazışmalar yapılarak koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Süreç

Geçtiğimiz aralık ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Murat Kurum, Kocaeli'ye gelerek Cedit Mahallesi sakinlerini heyecanlandıran açıklamayı yapmıştı. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiş ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28/08/2020 tarih ve 182312 sayılı Olur'u ile de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilendirilmişti. 15.10.2020 tarih ve 368 sayılı Meclis Kararına istinaden 31.12.2020 tarih ve 282869 sayılı protokol imzalanarak çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı.