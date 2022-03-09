Cedit'te son 4 bina kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine kira yardımları sürdürülüyor. Bu kapsamda bin 3 hak sahibine toplam 926 bin TL'lik 5. ay kira yardımı şubat ayında gerçekleştirildi.

Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar toplamda 489 binanın yıkımını yaptı. Proje dahilindeki alanda bulunan son 4 binanın resmi işlemleri sonuçlandıktan sonra önümüzdeki günlerde yıkımı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde yapılacak. Dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi de görücüye çıkmıştı. Projenin maketi Kadıköy Mahallesi'ndeki katlı otoparkta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'nde sergileniyor.