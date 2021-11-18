Cedit'te tahliyeler ve kira yardımları devam ediyor

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hak sahipleri arasında anlaşma oranı yüzde 93'e ulaştı. Tahliyeler ve kira yardımları ise devam ediyor.

İhalesi 14 Eylül'de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ'ye yer teslimi yapılması planlanıyor. Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra tahliye tebligatları da ulaştırılıyor. Yüzde 67'lik kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde taraflar arasında uzlaşma sağlanıyor. Uzlaşmanın kısa sürede tamamlanarak başlayan yıkım işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması öngörülüyor.

Kira ödemeleri başladı

İtfaiye ya da ambulansın dahi giremediği çarpık kentleşmenin üst seviyede olduğu Cedit'te yapılacak olan 1105 konut için yüz yüze görüşme yapılan hak sahibi sayısı 1.664 kişiye ulaştı. Hak sahiplerinden kira yardımı başvurusu kabul edilen 612 hak sahibine kira yardımları yapılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile sözleşme imzalamaya devam ediyor. Toplam uzlaşılan alan 80.062,07 metrekareye ulaştı. Ödenecek toplam bedel ise 30 milyon TL oldu. Toplam bağımsız birim sayısının 1209 olduğu Cedit'te 494 adet bina bulunuyor. Bunlardan 61 adet binanın yıkım işlemi tamamlandı. 51 bina tahliye edildi, 88 bina ise yıkıma hazır hale getirildi. Tebligat süresi devam eden 203 adet bina bulunuyor. Cedit Mahallesindeki eski yerleşim yerlerinin tamamının 3 Ocak 2022 tarihine kadar tahliye dilmesi planlanıyor.