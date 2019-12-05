Çekçekçilere yönelik denetimler sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez zabıta ekipleri, Kaymakamlık ile birlikte yürütülen proje kapsamında çalışma belgesi olmayan ‘Çekçekçi' diye tabir edilen kağıt toplayıcılarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığı'nın ortak projesiyle 'çekçekçi' diye tabir edilen hurda toplayıcılar, kayıt altına alınmış, başvuru yapanlara çalışma yeleği ve izin belgesi verilmişti. İlçe genelindeki huzur ve güvenliğin korunması, özellikle hırsızlık başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi adına gerçekleştirilen proje kapsamında 'çekçekçi'ler, 08.00- 20.00 saatlerinde, kendilerine izin verilen bölgede çalışmaya başladı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise izin belgesi olmayan toplayıcılara yönelik denetimlerini de sürdürüyor. Belirlenen çalışma saatleri dışında toplama işlemi gerçekleştiren ve yelekleri bulunmayan toplayıcılar uzaklaştırılıyor. Çalışma yeleği giymeyen ve belirlenen saatler dışında kağıt toplayanlara da gerekli ihtarlarda bulunuluyor.

Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından haftanın yedi günü farklı bir mahallede gerçekleştirilen geniş çaplı mıntıka temizlik çalışmaları devam ediyor. Günün erken saatlerinde ‘mıntıka temizliğine' başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda sürdürdüğü çalışmalarına, dere kenarları, boş araziler, yolcu duraklarında da devam ediyor.