Çekilen araçlar ‘'E-Kocaeli'' uygulamasıyla bulunuyor

Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Trafik Zabıta ekipleri, il genelinde engelli otoparkı, durak yeri, kaldırım, yaya üst geçidi ve çiftli sıra parkı yapan araçları tespit ediyor. Tespit edilen araçlar zabıta ekipleri tarafından Mobil Zabıta Uygulaması sistemiyle ayrıntılı fotoğrafları çekiliyor, araç plakası ve çekildiği otopark sisteme işleniyor. Otoparka çekilen araçlara Trafik Zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanıyor. Şuanda Mobil Zabıta Uygulaması, 10 çekici ekibi ve iki otopark görevlisi tarafından kullanılıyor.

Trafik Zabıta ekipleri tarafından sisteme fotoğrafları ve bilgileri girilip kaydedilen araç, otoparka çekiliyor. Aracı çekilen vatandaşlar, “E - Kocaeli” mobil uygulamasına girip menüdeki “İnteraktif” bölümünden “Zabıta Çekilen Araç Sorgulama” sekmesini seçip plaka numarasını girerek, aracının hatalı park edildiğini gösteren fotoğraflarını ve hangi otoparkta olduğunu görebiliyor. Plaka sorgulaması sonrasında uygulama içerisindeki sağ alt kısımda yer alan “Git” butonuna basıldığında, navigasyon uygulamalarıyla aracın çekildiği otoparkın yeri öğrenilebiliyor.

“E-Kocaeli” mobil uygulaması vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından her geçen gün geliştirilerek yenilenen uygulama, Google Play ve App Store 'dan ücretsiz bir şekilde indiriliyor. Uygulamada belediye, ulaşım, kültür sanat, eğitim kurumları, sinema, nöbetçi eczane, İSU fatura sorgulama, KOMEK Kurslarına Başvuru ve zabıta çekilen araçları sorgulama gibi birçok farklı hizmetten yararlanılabiliyor.