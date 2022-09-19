Çelik fabrikasının hurdalık bölümü alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikaya ait hurdalık alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kocaeli'nin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-5003 Sokak üzerinde bulunan Diler Demir Çelik fabrikasına ait hurdalıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alan henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.