Cemevinden İzmit Belediyesine teşekkür

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi Başkanı Ahmet Sarıoğlu ve yönetimi, İzmit Belediyesinin cemevine 'alevi dede' istihdamından dolayı, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde Gültepe Mahallesinde bulunan Yunus Emre Cemevini ziyaret etti. Ziyaret sonrası dernek yetkililerinden ve vatandaşlardan alınan eksikliklere cevap veren Hürriyet, Yunus Emre Cemevinin en büyük eksikliğin kanaat önderliği yapacak olan ‘dede' olduğunu öğrendi. Eksiği gideren Başkan Hürriyet'e, Yunus Emre Cemevi Başkanı Ahmet Sarıoğlu ve yönetimi teşekkür ziyaretinde bulundu.

Fatma Kaplan Hürriyet, ziyaretleri için Yunus Emre Cemevi Başkanı Ahmet Sarıoğlu ve yönetimine teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Hürriyet, Yunus Emre Cemevindeki diğer eksikliklerin de zamanla çözüleceğini belirtti.