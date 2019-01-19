Cemil Meriç öğrencileri gezegenleri izledi

Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, gezegenleri öğrendi, gökyüzünü gözlemledi.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriyor. Merkezde eğitim alan 80 öğrenci, eğitmen ve idarecilerle birlikte Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, merkezde gökyüzü gözlemi heyecanını yaşadı. Eğitmenler tarafından tanıtılan gezegenleri öğrenen engelli öğrenciler, gökyüzünü de keşfetme fırsatı buldu. Teleskoplar ile Satürn, Jüpiter ve Ay gözleminin yapıldığı etkinlikte öğrenciler, gezegenlerin yer aldığı çıkartmaları isimleri ile kartonlara yapıştırdı.

Gezegenlerin yer aldığı çıkartmaları isimleri ile kartonlara yapıştıran öğrenciler, daha sonra bu kartondan kendilerine şapka yaptı. Eğitmen ve idarecilerle gittikleri Bilim Merkezi'nde öğrenirken eğlenen engelli öğrenciler, 9 gezegenin isimlerini ezbere saydı. Öğrenciler daha sonra en çok beğendikleri gezegenlerin resimlerini boyadı. Bilim Merkezi'nde yapılan etkinliğine katılmaktan mutlu olduklarını belirten öğrenciler, “Dünyamızın yakınındaki tüm gezegenleri burada öğrendik. En çok sevdiğimiz gezegen de Dünya oldu” dediler.