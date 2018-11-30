Cemil Meriç öğrencilerine diş muayenesi yapıldı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 90 özel öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında diş muayenesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Merkezde kurs derslerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Merkezde eğitim alan 90 öğrenciye Ağız ve Dil Sağlığı Haftası kapsamında diş muayenesi yapıldı. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nde görev yapan uzman diş hekimi tarafından verilen eğitim sonrasında öğrencilere diş muayenesi yapıldı. Düzenli bir şekilde yapılan ağız bakımının önemine değinilen eğitimde, öğrencilere diş fırçalamayı aksatmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp, eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. İlk olarak, 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.