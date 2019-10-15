Çenesuyu Kavşağı'nda trafik güvenliği arttırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan yollarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Derince ilçesi Çenesuyu kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunun azalması ve güvenliğin arttırılması amacı ile kavşak düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında kavşakta yeni refüj oluşturulurken mevcut refüjlerde ise genişletmeler yapıldı. Kavşağın D-100 giriş kısmına yeni refüj inşa edildi. Mevcut olan refüjlerde de genişletme yapıldı. D-100 giriş kısmında da genişletmenin gerçekleştirildiği çalışmalar kapsamında 250 metre karayolu bordürü, 100 refüj bordürü ve 30 metreküp beton malzeme kullanıldı.

Derince Çenesuyu kavşağında özellikle mesainin başladığı ve sona erdiği, sabah ve akşamüstü saatlerinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Kavşaktaki refüjlerin küçük olması araçların kavşağa kontrolsüz bir şekilde giriş yapmasına neden oluyordu. Yapılan düzenleme çalışması ile araçların kavşağa daha kontrollü girmesi ve belirli bir düzen içerisinde hareket etmeleri sağlandı. Gerçekleştirilen çalışma ile düzensiz araç yığılmalarının önlenmesi ve yoğunluktan oluşabilecek kazaların önlenerek trafik güvenliğinin arttırılması amaçlanıyor.