Cep telefonuna bakmak isterken park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil sürücüsü, çalan cep telefonunu açmak isterken park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. C.Ö. idaresindeki 34 BMH 852 plakalı Volkswagen markalı otomobil ile seyir halindeyken telefonu çaldı. Telefonunu almak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde park halinde olan 07 RJ 803 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Otomobilde yolcu olarak bulunan B.D., H.Z. ve T.S. hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi ambulansta yapılırken Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, park halindeki tır sürücüsünün de kaza esnasında aracın içinde uyuyor olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.