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Cephanelik mesire alanı elden geçirildi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Cephanelik Mesire alanında bakım onarım çalışması yapıldı.


Yaz mevsimiyle birlikte özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği Cephanelik Mesire alanında eskimiş, tahrip olmuş ve tehlike oluşturabilecek banklar, salıncak gruplarının elden geçirildi. İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bölgedeki uzayan otlar kesilerek yeşil alanlarda bakım yapıldı. Bozulan yürüyüş parkurlarının da düzenlendiği çalışmalarda zeminlere de bakım yapıldı. Çalışma ile tüm eksikleri giderilen mesire alanı yenilenen yüzü ile vatandaşların hizmetine sunuldu.


Öte yandan ekiplerce Bekirdere Üçyol'daki Atatürk anıtında da bakım onarımlar yapıldı. Anıtın dökülen mermerleri yenilenirken, çevre düzenlemesi de baştan sona elden geçirildi.

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