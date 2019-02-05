Cephanelik mesire alanına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Cephanelik mesire alanı hafta sonları ve güneşli günlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ağaç ve kuş sesleri arasında Cephanelik mesire alanını tercih eden vatandaşlar, şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşa imkanı buluyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 60 dönümlük mesire alanında vatandaşların yürüyüş yapabileceği alanlar da bulunuyor. Şehir merkezine yakınlığıyla da bilinen mesire alanında vakit geçiren vatandaşlar, “ Şehir merkezine sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Cephanelik'te geçirdiğimiz her saat bizleri daha da huzurlu kılıyor. Boş vakit geçirmek için çok da uzaklara gitmeye gerek yok. İster araçla, isterse yürüyerek Cephanelik mesire alanına gelmek mümkün” dediler.