Çerkeslerden başkanlara teşekkür

Ketenciler Çerkes Kültür Derneği, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i misafir ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Ketenciler Çerkes Kültür Derneği tarafından düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür edildi. Dernek binasında düzenlenen programda söz alan Dernek Başkanı Hüseyin Candemir “Büyükşehir Belediye Başkanımız Karaosmanoğlu ve Kartepe Belediye Başkanımız Üzülmez ile her zaman bir aradayız. Sivil toplum Derneklerinin faaliyetleri kolay değildir. Özveri içerisinde çalışmalar yapılmaktadır. Belediye başkanlarımız her türlü desteği bizlere vermişlerdir. Kendilerinden Allah razı olsun” dedi.

Devlet ve birlik olmanın en önemli göstergesi STK'lar olduğunu ifade eden Üzülmez, “Toplumun kültürel zenginlikleri STK'lar tarafından yaşatılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız sosyal ve kültürel belediyecilik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun desteği ile çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Hemşehrilerimizin gönlüne giden yolları yapmak bizim yazılı olmayan görevlerimizdendir. Çerkes kültürü en iyi şekilde yaşatılmaktadır. Geleceğe kültürlerin aktarılması çok önemlidir” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, “STK'lar toplumun ruhudur. Kafkaslardan dedelerimiz buraya dinlerinden endişe, korku duydukları için gelmişlerdir. Daha iyi bir Kocaeli, daha katılımcı bir demokrasi ile hemşehrilerimizin daha çok temsil edilmesidir. Sivil toplum kuruluşlarımız, demokrasiyi şehrimizin kılcal damarlarına nüfuz ettirecek kadar önemli bir oluşumdur. Yeni ve nitelikli STK'ların kurulmasını çok önemsiyorum. Kentimizin geleceğini şekillendirmeye katkı sağlayacak beyin gücünü ve gönül birliğini görmek beni çok memnun ediyor. Yaşadığımız yeri imar ve ihya ederken, iç farklılıklarımızı büyük bir bütünlüğe dönüştürebileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediyesi başkan yardımcıları, STK temsilcileri hep birlikte yürüyüş yaptı.