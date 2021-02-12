Cesedi aranan cinayet kurbanı için ipucuna ulaşıldı

Kocaeli'de 2008 yılında bulunan kimliği belirsiz kömürleşmiş cesedin 2007 yılında Gölcük'te kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Şahin'e ait olabileceği yönünde inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mahmut Şahin isimli vatandaş, 15 Mayıs 2007 tarihinde kayboldu. Vatandaşın yakınlarının ‘kayıp' ihbarı sonrasında Şahin'in bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, Mahmut Şahin'in aynı ilçede yaşayan arkadaşı Nihat Şahin de 30 Kasın 2007 tarihinde kayboldu. Kayboldukları yıl yapılan çalışmalarda Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 yıl sonra yeniden açılan dosyada, iki arkadaşın cinayete kurban gittiği belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Serdar T. (38) ve A.Y. (51) isimli iki şahıs, emniyetteki suçlarını itiraf etmeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahısların ifadelerinde, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'i aralarındaki husumet sebebi ile öldürdüklerini, Nihat Şahin'i Gölcük Nüzhetiye Mahallesi mevkiinde, Mahmut Şahin'i ise Karamürsel ilçesi İznik yolu mevkiinde gömdüklerini söylediler. İtirafların ardından belirtilen bölgede kazı çalışması yapan ekipler, Nihat Şahin'in cesedini Nüzhetiye bölgesinde dere kenarında gömülü halde buldu. Aramalarda başka bir cesede ulaşamayan ekipler, aynı bölgede 2008 yılında çürümüş bir ceset bulunduğunu ve kimliğinin belirlenmediği bilgisine ulaştı. Ekipler, cesedin öldürülen Mahmut Şahin'e ait olabileceği ihtimaline yönelik çalışma başlatıldı.