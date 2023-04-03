İhlas Haber Ajansı

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Çeşitli suçlardan aranan 608 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de mart ayında yapılan denetimlerde 175 bin 469 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 608 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de mart ayında yapılan denetimlerde 175 bin 469 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 608 şüpheli yakalandı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik mart ayında 175 bin 469 kişiyi sorguladı. Çeşitli suçlardan aranan 608 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilirken, 61 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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