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ÇESK sporcuları, milli takım aday kampına katılmaya hak kazandı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları Eymen Ata ve Beste Kun, mayıs ayında Mersin’de yapılacak olan milli takım aday kampına katılmaya hak kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları Eymen Ata ve Beste Kun, mayıs ayında Mersin'de yapılacak olan milli takım aday kampına katılmaya hak kazandı.


Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 10-13 Şubat tarihleri arasında Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda 76 kulüp, 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Açık Su Kış Şampiyonası ve Milli takım seçme müsabakalarında başarı elde ettş. 11 yaş 1000 metre yarışlarında erkeklerde Eymen Ata, kızlarda Beste Kun Türkiye 5'incisi olarak mayıs ayında Mersin'de yapılacak olan milli takım aday kampına gitmeye hak kazandı.


Öte yandan, 12-13 Şubat tarihleri arasında Kütahya'da yapılan Gençler A ve B Karate Grup Şampiyonasında ÇESK sporcuları 3 altın ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya ile Çayırova'ya döndü.

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