ÇESK sporcularının karate başarısı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulubü (ÇESK) karate takımı,19 Şubat Cumartesi günü İzmit Hasan Gemici Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Kocaeli Okul Sporları Minikler-Küçükler- Yıldızlar Karate Şampiyonasında 6 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 20 madalya kazanarak, Çayırova'yı genel klasmanda şampiyonluğa taşıdı. ÇESK sporcuları, aralık ayından bugüne kadar 3 şampiyonada 25 altın, 22 gümüş ve 25 bronz madalya olmak üzere toplamda 72 madalya kazandı.

ÇESK, futbol branşında da başarılarını sürdürüyor. ÇESK U-18 futbol takımı Kocaeli Amatör U-18 Klasmanı G Grubu'nda güçlü rakibi Beylikbağıspor'u mağlup ederek, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Çıktığı tüm maçları kazanan mavi yeşilli ekip namağlup şekilde 1. sırada yer alıyor.