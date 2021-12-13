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ÇESK sporcusu Türkiye 6'ncısı oldu

Yüzme Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen 11 yaş UGP Türkiye final müsabakalarında Çayırova Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ayberk Sivri Türkiye 6’ncısı oldu.

Yüzme Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen 11 yaş UGP Türkiye final müsabakalarında Çayırova Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ayberk Sivri Türkiye 6'ncısı oldu.


Çayırova Eğitim ve Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları; 5'i altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplamda 14 madalya kazandı. ÇESK yüzme takımı Trabzon'da düzenlenen müsabakalarda Çayırova ve Kocaeli'yi temsil ederken, Ayberk Sivri UGP Türkiye final müsabakalarında Türkiye 6'ncısı olarak evine döndü.

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