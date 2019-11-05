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ÇESK'te ilk şampiyonluk U-16'dan geldi

Çayırova Belediye Eğitim ve Spor Kulübü 2019-2020 futbol sezonu altyapı yarışmacı takımlarda sezonun ilk şampiyonluğu U-16 takımından geldi.


U-16 E grubunda bulunan mavi yeşilli genç sporcularımız liglerin bitimine 1 hafta kal şampiyonluğunu ilan ettiler. Çıktıkları 9 resmi müsabakada hiç yenilgi almayan genç kramponlar, bu maçlarda rakip fileleri tam 50 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 2 gol gördüler. Son oynadıkları maçta 41 Karadeniz sporu 8-0 mağlup eden genç sporcular, şampiyonluk ipini göğüslediler. Grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Çayırova Belediye Eğitim ve Spor Kulübü ilçemizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmek için Kocaeli'de play-off maçları oynayacak.


U-16 takımından sonra bir diğer yarışmacı takım olan U-12 takımı da şampiyonluk yolunda emin adımlarda ilerliyor. U-12 L grubunda yenilgisiz devam eden minik sporcular, U-16 takımı gibi şampiyonluk sevincini yaşamayı hedefliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Darıcasporu 5-2'lik skor ile mağlup eden gençler, şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

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