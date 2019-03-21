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Çetin Emeç üst geçidi yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesinde bulunan Çetin Emeç üst geçidi için yenileme işlemleri kapsamında ihale çalışmaları başladı.


Trafikte araçların yanı sıra yayalarında rahat bir şekilde ilerlemesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni yaya üst geçitleri kazandırmaya devam ediyor. İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Çetin Emeç Üst Geçidi, eski olması ve ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle yıkılarak, yerine çelikten modern bir üst geçit yapılacak. Yeni üst geçit için gerçekleştirilen ihaleye ise 4 firma teklif verdi. İhalede verilen en düşük teklif 1 milyon 918 bin TL olurken, en yüksek teklif de 2 milyon 288 bin TL oldu.

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