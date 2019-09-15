İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı 4 metre yüksekliğindeki ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı 4 metre yüksekliğindeki ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı.


Olay, Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Muharrem S., ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca tırmandı. 4 metre yüksekliğindeki ağaçta ceviz toplarken bir anda dengesini kaybeden Muharrem S. yere düştü. Yaşlı adam ağır yaralanırken, olayı gören yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.