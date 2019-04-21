Çevre bilincini eğlenerek öğrendiler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğrenciler çevre bilincini Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde uygulamalı olarak öğrendiler.

Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi, çocukları ağırlamaya devam ediyor. Öğrencilerin çevre bilincini daha da arttırmak amacıyla düzenlenen ziyaretlerde merkezin konuğu bu kez Hedise Evyap İlkokulu Anasınıfı öğrencileri oldu. Öğrenciler, hem tesisi gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de yanlarında getirdikleri elektronik atıkları yetkililere teslim etti.

Tesisin küçük ziyaretçilerine geri dönüşümün faydaları, atık türleri ve çevre kirliliğine neden olan faktörler ve bunun yanında çevreyi nasıl korumak gerektiği hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ziyaret sonrasında öğrencilere hediyeler takdim edildi. Okul yetkilileri de bu imkanı sunan Körfez Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.