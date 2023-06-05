Çevre gününde temizlenen denizden bakın neler çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği çerçevesinde dalgıçlar deniz içerisinde, öğrenciler ise kıyı çevresinde temizlik yaptı. Denizde, boş alkol şişeleri, tahta parçaları, bisiklet lastiği, çakmak ve çizme gibi birçok atık çıktı.

'5 Haziran Dünya Çevre Günü' çerçevesinde Eskihisar sahilinde kara ve deniz temizliği yapıldı. Yarım saat sürede yaklaşık 2 bin metrekare alanda yapılan temizlikte dalgıçlar denizde, öğrenciler ise karada çalıştı. Yapılan çalışmalarda deniz içinden boş alkol şişeleri, tahta parçaları, bisiklet lastiği, çakmak ve benzeri ürünler dahil 100 kilogramdan fazla atık toplandı. Gebze Belediyesi ile Nefes Su ve Doğa Sporları tarafından yapılan etkinlikte belediyenin temizlik işleri bölümünde çalışan özel gereksinimli birey ‘Temizlik' adlı rap şarkısıyla misafirlere mini konser sundu. Ayrıca, etkinliğe katılanlara Osmangazi Köprüsü'nün altında tekne turu düzenlendi.

“Ne fabrikalardan ne de çevreden vazgeçeceğiz”

Etkinlikte konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Bugün Dünya Çevre Günü'nde tüm Gebze'mizin ilgilileri ile beraberiz. Sanayicilerimiz, belediyemiz, kamu kurumlarımız, okullarımız var. Her birisi çevre için seferber olmuş durumda. Gebze'miz hem kirlilikte hem de temizlikte Türkiye'ye örnek durumdadır. Üretimimiz var, çevreye etkilerimiz vardı ama alınan tedbirlerle, arıtmalarla hem havamız temizlendi hem de suyumuz temizleniyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, burada güzel bir ortam var. Tüm insanlığın bunu örnek almasını diliyorum. Ne fabrikalardan vazgeçeceğiz, ne de çevreden vazgeçeceğiz” dedi.

“Nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Bugün burada çevre duyarlılığına katkıda bulunmak amacı ile bir araya geldik. Çevreyi kirleten ve yine çevreyi temiz bulmak isteyen insan. O zaman şunu vurgulu bir şekilde ifade etmeliyiz; nasıl bulmak istiyorsanız, öyle bırakın. Bu ifadeye birçok yerde rastlarız. Eğer bizde gerçekten yaşanabilir bir çevre bulmak istiyorsak onu kullanabilir şekilde bırakmamız lazım. Kirletmemiz lazım. Gebze, sanayinin başkenti konumunda. Burada geliştirilen hassasiyet ve duyarlılıklar sayesinde çok şükür hava kirliliğinden bahsetmiyoruz. Veya çevre kirliliğinden bahsetmiyoruz. Deniz kirliliği ile alakalı da Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımız Türkiye tarihinin en büyük deniz dibi temizlik projesini yaklaşık 1 ay önce başlattı ve şuanda İzmit Körfezi'nde temiz çevre amacıyla ilk temizlik faaliyeti başladı ve devam ediyor. Bu çalışma bittikten sonra da hem su altı canlılık çeşitliliği artacak hem de su altındaki doğal hayat kendi mekanına taşınmış olacak. Çocuklarımıza evde, okulda, sokakta yani her yerde çevresini temiz tutması gerektiği gibi denizi de temiz tutması konusunda onlara mutlaka telkinlerde bulunup, eğitim formatlarını arttırmalıyız” diye konuştu.

“Daha öncesinde de ikiz ve tekli yataklar ile küçük küçük muskalar çıkarttık”

Denizlerin kirliliğinden söz eden Nefes Su ve Doğa Sporları Başkanı Mustafa Atay, “Uzun zamandan beri Marmara Denizi'nin temizliği ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Dalış dediğinde insanların aklına maalesef Ege ve Akdeniz geliyor ama gerçekten Marmara Denizi Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel denizi iki tane boğazla bağlantılı, bütün balıklar buraya bir şekilde uğrayıp yumurta bırakıyorlar. Mutlaka görüntü veriyorlar ve çoğalarak artmaya başlıyorlar. Böyle bir deniz varken biz etrafını sanayileştirerek bir takım şeyleri itmeye başlamışız. Bu doğa Gebze'den Şile'ye kadar gidiyor ama bu bölgede sanayileşme başladığı zaman bu güzellikler bir süre sonra yok oluyor. 30 yıl öncesinden bahsedenler var bu denizin güzelliği hakkında bizde 30 yılda bu hale nasıl getirdiysek pozisyonu kurtarmak için hep birlikte el ele verdik. Her sene çevre gününde Marmara yaşasın diyenler bir sene sonra akıllarına geliyor Marmara'yı yaşatmak gerektiği işte ben bunu sevmiyorum. Marmara yaşasın ama bu bir süreç yaşasın diyelim birçok firma geliyor bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Marmara yaşasın deyip gidiyorlar yaşasın da nasıl yaşasın. Denize baktığımızda demirlenmiş gemiler görüyoruz, onları görmeyelim yelken görelim, sörf yapsınlar, kano yapsınlar. Olayın biraz daha fark edilmesi açısından bir şey yaptık, önce denizi temizledik, yarım saat bir saate çıkan çöp bu ama bununla yetmiyor. Daha öncesinde de televizyon monitörü, ikiz ve tekli yataklar ile küçük küçük muskalar çıkarttık” ifadelerini kullandı.