Çevre Haftası için pedal çevirdiler

Gebze'de Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Eskihisar'da bisiklet turu ve Gaziler Dağı'nda çevre yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinliklerin ilk durağı Gebze'nin denize açılan kapısı Eskihisar oldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öncülüğünde düzenlenen bisiklet turuna katılan yüzlerce vatandaş, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için birlikte pedal çevirdi. Etkinliğe, Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükgöz, yaptığı açıklamada, "Gebze Belediyesi olarak çevreci adımları atmaktaki kararlılığımız doğrultusunda, ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun minimuma düşürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık çalışmalarında bir hayli yol aldık.

Kocaeli genelinde ilçeler bazında ilk Sıfır Atık Belgesi sahibi olan Gebze Belediyesi olarak, çevreye duyarlı çalışmalarımızın yanı sıra çevre koruma bilincini, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak için var gücümüzle çalışmayı da sürdürüyoruz" dedi.