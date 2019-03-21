Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'da yaşanan depremde önemli bir kayıp yaşanmadığını açıklayarak, “Malatya'da merkez üssü Hakverdi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ekiplerimiz bölgeye gidip, tespit çalışmalarını başlattılar. Ama ilk belirlemelere göre önemli bir hasarımız yok gözüküyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Bakan Kurum'un Kocaeli'deki ilk durağı AK Parti İl Başkanlığı oldu. Kurum'u İl Başkanlığı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve partililer karşıladı. Ziyareti sırasında kentsel dönüşüm ile ilgili yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler veren Balan Kurum, Maklatya'da yaşanan depremde de önemli bir can kaybının olmadığını açıkladı. Açıklamalarında yapılan kentse dönüşüm çalışmalarının belediyeler iş birliğinde kararlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Kurum, “Tüm ilçe belediyelerimizin de içinde olduğu bakanlığımız ile koordinasyon halinde 81 le genelge gönderdik. Bu genelgeyle kentsel dönüşümü şehir bazında bir planlama halinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu plan içerisinde tabii vatandaşlarımızın rızası, el birliği içerisinde yapılacak bu çalışmalar. Vatandaşımızın istemediği hiçbir iş yaptırılmayacak. Ancak bu dönüşümle alakalı bu süreci onlarla le birliği içerisinde yürüteceğiz. Bununla ilişki tüm ilçe belediyelerimiz büyükşehir belediyeleri ile koordinasyon içerisinde tamamlayacaklar. Bakanlığımızın da desteği ile o deprem riskini en aza indirdiğimiz süreçte o riskli yapıları dönüştürmek amacıyla vatandaşlarımızı depreme daha hazırlamak istiyoruz” dedi.

“Kocaeli ilimizde toplamda 4 bin 900 riskli yapı belirledik”

Kocaeli'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Kurum, “Kocaeli ilimizde toplamda 4 bin 900 riskli yapı belirledik ve 13 bin vatandaşımızın yaşadığı 78 hektarlık alanda da 9 tane riskli Alan ilan ettik. Ayrıca bu riskli alanlardaki vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde, projeleri yönetebilmek amacıyla da 4 farklı ilçede toplam büyüklüğü 540 rezerv yapı alanı belirledik. Bu rezerv alanlarda da o birlik ve beraberliği, kardeşliği Kocaeli'de yansıtacak, o kentsel dönüşüm çalışmalarını da yapmak istiyoruz. Gölcük ilçemizde 29 hektar büyüklüğünde 3 adet riskli alan ilan ettik. Bu alanlarda Gölcük Belediyemiz ile birlikte bu süreci Bakanlığımız Ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa yürütüyor” diye konuştu.

“Bakanlık olarak biz yılda yaklaşık 30 bin-40 bin arasında binanın dönüşümünü yapacağız”

Her yıl yaklaşık 40 bin konutun kentsel dönüşümünü yapmayı hedeflediklerini ifade eden Kurum, “Çevre ve Şehircilik bakanlığı olarak biz bu acıları yaşamış vatandaşlarımıza destek olabilmek adına her türlü teknik ve maddi desteği Kocaeli'mize vereceğimizi duyurmak isterim. Buna ilişkin çalışmalarımızı ilçe belediyelerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda o yatay mimari anlayışına sahip kentsel dönüşüm çalışmalarını bakanlığımız ve belediyelerimizin desteği ile yürütüyoruz. Bakanlık olarak biz yılda yaklaşık 30 bin-40 bin arasında binanın dönüşümünü yapacağız hem de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanadıyla belediyelerimize yüzde 50'ye kadar faiz desteği vereceğiz. O faiz desteği ile belediyelerimiz, vatandaşlarımızla el birliği içerisinde bu kentsel dönüşümü yönetecekler” şeklinde konuştu.

“İlk belirlemelere göre önemli bir hasarımız yok gözüküyor”

Malatya'da sabah saatlerinde yaşanan deprem hakkında da açıklamalarda bulunan Kurum, “Malatya'da merkez üssü Hakverdi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ekiplerimiz bölgeye gidip, tespit çalışmalarını başlattılar. Ama ilk belirlemelere göre önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Ama ekiplerimiz olay yerindeler. Birkaç evimizde ufak ölçüde hasarlar var. Dün de Denizli Acıpayam'da 5.5 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremler bize kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz inşallah 1 Nisan sabahı itibari ile vatandaşlarımızı bu deprem riskinde kurtarmak amacıyla hızlı ve kararlı bir şekilde belediye başkanlarımızla çalışacağız. Bu noktada depremlerde yatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diliyorum. Diğer taraftan TOKİ ile yapmış olduğumuz indirim kampanyası bugün itibari ile başlıyor. Borcunu kapatana yüzde 22 indirim uyguluyoruz. Bu çerçevede 200 bin ailemiz ev sahibi. Bunu aile bazında düşündüğümüzde 1 milyondan fazla vatandaşımız borçlarını ödemesi halinde yüzde 22 indirim alabiliyorlar. Bu da borçlarını ödeyebilmeleri açısından önemli bir düzenleme” ifadelerini kullandı.