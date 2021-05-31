Ceza evlerine Kocaeli'den 2 bin kitap bağışlandı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Türkiye geleninde ceza infaz kurumları için başlatılan kitap bağış kampanyasına Kocaeli'den 2 bin kitap bağışlandı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bugün yaptığı ilk bağış ile birlikte Kocaeli'nde de organizasyon ile kitap bağışı başladı. Kocaeli Adliyesi kitap bağışı kampanyası organizasyonuna Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Yılmaz ve Hasan Gündüz, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kocaeli T1, T2, F1, F2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Müdürleri katıldı.

Eğitim, bilim ve okumanın önemine değinen Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, "Ceza infaz kurumlarımızda hükümlülerimizin ve tutuklularımızın kitaplara erişiminin geniş çerçevede ulaşılma sağlanması amacıyla böyle bir program organize edilmiştir. İlk bağış kampanyasını sayın Adalet Bakanımız gerçekleştirecektir. Bu kampanyamız 16 Haziran'a kadar devam edecektir. adliye hizmet binamızda ve alışveriş merkezlerinde kitap bağış kampanyaları bu tarihe kadar devam edecektir. Bu bağlamda ceza infaz kurumlarımızda görevli personellerimiz de kitap bağış stantlarında hazır bulunacaklardır. Desteklerinizden dolayı, bu programa katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programın ve kampanyanın tüm ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Büyük bir desteğin Kocaeli'den gelmesini ümit eden Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, "Başlangıçta bugün itibariyle 500 kitapla katılıp, ilerleyen dönemde de 2 bin kitap olarak kısa sürede desteğimizi sunacağız. Burada yapacağımız işbirliği ile kitap kampanyaları ile halkımızdan gelebilecek olan bağışları da takip edeceğiz" diye konuştu.