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Cezaevi firarisi kayın validesinin evinde saklanırken yakalandı

Kocaeli’de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla kayın validesinin evinde yakalandı.

Kocaeli'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla kayın validesinin evinde yakalandı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağma, yaralama, ruhsatsız silah taşıma gibi farklı suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olan M.Y. (41) isimli şahsın yakalanması için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yaklaşık 20 gündür aranan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, M.Y.'nin kayın validesinin evinde saklandığını tespit etti.


Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İzmit ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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