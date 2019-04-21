İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cezaevi önünde toplanan göstericilere polis müdahalesi: 12 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanarak izinsiz eylem yapmak isteyen 11’i kadın 12 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanarak izinsiz eylem yapmak isteyen 11'i kadın 12 şahıs gözaltına alındı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevine giren cezaevindeki sanıklara destek amaçlı olarak bir grup cezaevi önünde toplandı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şahıslara bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Şüphelilerin çağrılara yanıt vermemesi üzerine ekipler, gruba müdahale etti.


Ekiplerce 11'i kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında götürüldükleri Gebze Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan şahıslar daha sonra Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.