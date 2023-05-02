Check-up için geldi, kalbinden kitle çıktı

Kocaeli'de check-up için geldiği hastanede kalbinde kitle tespit edilen emekli öğretmen, 5 santimetrelik kitleden küçük kesi ameliyatı ile kurtuldu.

Kocaeli'de yaşayan emekli öğretmen Serpil Yazlar, rutin yıllık check-up programlarını yaptırmak üzere nisan ayında VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'ne geldi. Yazlar, check-up hekimi Dr. İlyas Türköz'ün kontrolü sonrası, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Bülent Uzunlar'a muayene oldu. Serpil Yazlar dönem dönem yürüyüş esnasından çabuk yorulma ve nefes darlığı gibi şikayetleri olduğunu da belirtti. Çekilen eko (ekokardiyografi) neticesinde Uzm. Dr. Uzunlar, hastasına kalbinde 5 santimetre büyüklüğünde ‘miksoma' denilen kitle tespit edildiğini açıkladı.

Ameliyat için Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümü'ne yönlendirilen Serpil Yazlar'a durumu anlatan hekimler ameliyat olması gerektiğini, olmaması durumunda kalpte bulunan üç kapakçığın zamanla işlevini yitireceğini, kalp yetmezliği ile karşı karşıya kalabileceğini; halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı belirtilerinin giderek daha da artacağını iletti. Acil olarak ameliyata alınan Yazlar, Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Haluk Akbaş, Op. Dr. Ali Özerdem ve Op. Dr. Hakan Akman katıldığı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

Başarılı geçen ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Haluk Akbaş, "Hastamız Serpil Yazlar'ı küçük kesi dediğimizi herhangi bir kemik kesilmeden, yaklaşık 7-8 santimetre arasından meme yanından doğrudan kaburgalar arasından girilerek ameliyat ettik. 5 santimetre büyüklüğündeki kitleyi aldık. Ameliyat sırasında kalpte bulunan 3 kapakçıktan 1'inin kapalı olduğunu gördük ve onardık" dedi.

"Eko da kitleyi fark etmiş olması hastamız açısından büyük şans"

Ameliyat izinin hiç görünmediğinin de altını çizen Prof. Dr. Haluk Akbaş, "Kadınlarda 7-8 cm'lik bir kesi meme tarafından kapatılacağı için ameliyat izi görünmüyor. Erkek hastalarda yine 6-7 cm'lik meme yanı küçük kesi süreç içinde dikkat çekmemektedir. Küçük kesi operasyonlarında yara iyileşmesi daha hızlı olmakla birlikte enfeksiyon ve kemiklerin kaynamamasına bağlı göğüs kemiklerinin oynaması ve ağır yara enfeksiyonlarından da korunmuş olunmaktadır. Serpil Hanım'ı ameliyatın ardından takip amacıyla 1 gün yoğun bakım ünitemizde kontrol altında tuttuk. Ertesi gün servis katına yani normal hasta odasına aldık. Şu an gayet rahat bir şekilde oturabiliyor ve yürüyebiliyor. Meslektaşımız Uzm. Dr. Bülent Uzunlar'ın Eko da kitleyi fark etmiş olması hastamız açısından büyük şans" diye konuştu.

Hasta Serpil Yazlar ise sağlığına kavuşmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirerek, "Kardiyoloji hekimi Uzm. Dr. Bülent Uzunlar'a, Kalp ve Damar Hastalıkları (KVC) Bölümü'nden Prof. Dr. Haluk Akbaş, Op. Dr. Ali Özerdem, Op. Dr. Hakan Akman ve KVC asistanlarına ve hemşirelere teşekkür ederim" dedi.