CHP milletvekili adayının seçim afişi mezarlığa asıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mezarlığa, CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Özgür Harun Yıldızlı'nın seçim afişinin asılmış olması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden mezarlıkta afiş asılmasını tepkiyle karşıladı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Belediyesi Şirinsulhiye Mezarlığı'na CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Özgür Harun Yıldızlı'nın, “Kocaeli hakkını alacak” sloganlı seçim afişi asıldı. Söz konusu noktada afiş asılması ilginç bir görüntü oluşturdu. Kimi vatandaşlar, afişin mezarlıkta asılmasından rahatsız olarak sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.