Çiçeği burnunda çiftler evlilik ve aile hayatını öğreniyor

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Evlilik Okulu eğitimleri, Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşe Altuğ tarafından verildi. Ayşe Altuğ, katılımcı çiftlere ailenin güçlendirilmesi, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, aile içi şiddetin önlenmesi ve boşanmaya sebep olan çatışma durumlarının sağlıklı bir şekilde nasıl çözüme kavuşturabileceği gibi konularda bilgiler aktardı. Eğitim sonunda çiftlere katılım belgeleri takdim edildi.

Her ay yeni katılımcılarla devam eden Evlilik Okulu'nda çiftlere sürpriz hediyeler de verildi. Eğitimlere katılan her nişanlı çift Başiskele Belediyesi'nin düğün salonlarından yüzde 20 indirim hakkı kazanırken, bir çifte robot süpürge, bir çifte bir gece konaklamalı tatil ve 2 çifte akşam yemeği hediye edildi.