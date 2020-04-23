Çiftçi, çocukların coşkusuna video konferansla ortak oldu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı video konferansla kutladı.

Makamdan çocukların evlerine video konferansla bağlanan Başkan Çiftçi, 23 Nisan coşkusuna ortak olduğu çocukların 23 Nisan Bayramı'nı tebrik etti. Değişik yaş gurubundan 11 çocukla video konferansla görüşen Başkan Çiftçi, tek tek tanıştığı çocuklarla bir süre sohbet etti. Çayırova'nın geleceği olan çocukları çok sevdiğini ve onlar için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Başkan Çiftçi, çocukların kendisinden bir isteği olup olmadığını sordu. Renkli görüntülere sahne olan video konferansta Başkan Çiftçi, çocukların okuduğu bir birinden güzel şiirleri dinledi.

Çocuklara evde zamanlarını iyi değerlendirmelerini ve kitap okumalarını isteyen Başkan Çiftçi, en büyük yatırımın eğitime ve insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşamaları için canla başla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.