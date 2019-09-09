Çiftçi, “Eğitime her zaman destek vereceğiz”

KOCAELİ (İHA) – Yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısı ile Öğretmen Şevket Özay İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, eğitime her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve velilerin katılımı ile düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dilekleri ile konuşmasına başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, eğitime her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirterek “Bizler belediye olarak sizlerin en güzel şekilde eğitim almanızı ve yıl boyunca en güzel ortamlarda ders yapabilmenizi sağlamak için her zaman yanınızda olacağız. Sevgili çocuklar, sizler yaz boyunca enerji depoladınız, zihninizi yenilediniz. Ülkemizi hep birlikte daha güzel noktalara taşıyabilmek için sizlerle birlikte yol yürümek istiyoruz. Bu anlamda bizim sizden isteğimiz derslerinize sıkıca çalışmanızdır.” dedi.

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, eğitim camiasının yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı. Gözen'in konuşmasının ardından protokol üyeleri sınıfları gezdiler