Çiftçiler Tarım Fuarına akın etti

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de 5 gün boyunca kapılarını ziyaretçilere açan 2. Tarım Fuarı'na binlerce vatandaş ve çiftçi akın etti.

Kocaeli İnterteks Fuar Alanında eş zamanlı olarak açılan Kocaeli Doğu Marmara 2. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve süt Endüstrisi Fuarı ile Doğu Marmara 2. Sera Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı 5 günün ardından kapılarını kapattı. Doğu Marmara illerinde faaliyet gösteren çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda çiftçiler 5 gün boyunca hem bilgilendi hem de yeni ürünler hakkında bilgi aldı. 7 bin 500 metrekare alana kurulan fuarda 130 firma ve firma temsilcisinin stant açtı.

Son teknoloji tarım aletlerinin sergilendiği Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda ayrıca konferanslar düzenlenerek çiftçiler bilgilendirildi. Alanında uzman konuşmacıların katıldığı konferanslar da organik tarım faaliyetlerinden, yerel ata tohumların önemine kadar birçok konuda çiftçilere bilgi verildi. Avukat Necmi Özen tarafından Türkiye'de Gıda Tarım ve Hayvancılık konusunun işlendiği konferansta tarım ve hayvancılığın geçmişi ve geleceği derinlemesine konuşularak neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Sera Bahçe ve Süs Bitkileri yetiştiricilerinin buluştuğu Kocaeli 2. Tarım Fuarında bahçe ve yeşil alan düzenlemesine yönelik süs bitkileri çeşitleri geniş bir şekilde yer aldı. Bahçe düzenlemesinde çiftçilerimizin destekçisi olan tarım aletleri ve el makinaları fuarı ziyaret eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişen ve değişen büyük tarım makinaları traktörler römorklar, hasat makinaları ve fındık toplama makinaları fuara katılan çiftçilerin dikkatini çekti. Birbirinden güçlü ve yeni traktörlerin üzerine binerek hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar uygun fiyatlarla yen, traktör alma fırsatı yakaladı. Özelikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği devasa traktörler fuara özel fiyatlarla çiftçilerin beğenisine sunuldu. Tarım kredi kooperatifleri ve Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliğinin katılarak renk kattığı fuarda, Kocaeli ve Sakarya'dan birçok ziraat odası stant kurarak çiftçileri bilgilendirdi. TEMA Vakfının çocuklar için kurduğu “Üreten Mutlu Çocuklar Bahçesi” çocukları hem eğlendirdi hem de yerel tohum ve bitkilerin yetişme süreci hakkında bilgilendirdi.

Kocaeli 2. Tarım Fuarını ziyaret edenler gün içinde birçok sürprizle karşılaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi stanttın da sergilenen yaklaşık 400 yıllık zeytin ağacı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi odağı oldu. Makro bonzai yönetimiyle yetiştirilen ve günümüze kadar gelen zeytin ağacı halen canlılığını koruyor. Ege bölgesinde yetişen ve 2 yıldır Kocaeli'nde meraklılarının ziyaretine sunulan zeytin ağacı fuarın renkli görsellerinden biri oldu. Özellikle çocukların ilgi odağı olan zeytin ağacı Büyükşehir belediyesi standında sergilendi.

Kocaeli 2. Tarım Fuarına Katılan yöresel ürünler işletmecileri birbirinden farklı lezzetlerle ziyaretçilerin damağını tatlandırdı. Her yöreye özgü süt ürünleri ve doğal ürünlerin satışa sunulduğu fuarda zeytin çeşitlerinin yanı sıra doğal pestil, Köme ve sucuk çeşitleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Doğal ürünlerin ve ata tohumların önemine dikkat çekildiği fuarda, tohum sektöründe faaliyet gösteren firmalar ata tohumların satış ve tanıtımını yaptı. Bitkisel hastalıklar ve toprak hastalıklarına karşı bilgilendirmelerin yapıldığı zirai ilaçlama stantlarında hem yeni ürünler tanıtıldı hem de kısa zamanda sağlıklı ve daha çok verim almanın yolları anlatıldı. Fuarda ayrıca bu yıl ilk kez kadın çiftçiler yarışması düzenlendi. “Kadın çiftçiler yarışıyor” adı altında düzenlenen yarışma da 10 kadın çiftçi katılarak bilgilerini yarıştırdı.