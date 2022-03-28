Çiftçiler, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlendiği tesisleri gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başlattığı, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) çerçevesinde, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan 120 çiftçiye, üretim tesisleri gezdirildi, yapılan işlemler hakkında bilgi verildi. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Sekapark A.Ş yetkililerinin eşlik ettiği program çiftçiler ilk olarak, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey Yerleşkesi Aromatik Bitki Ar-Ge ve Üretim Sahası'nı gezdi. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Melekber Sülüşoğlu Durul ve Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Çağlar'ın da katıldığı programda, TABİP Koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Tomar tarafından çiftçilere çalışmalar hakkında teknik bilgi verildi.

Çiftçiler daha sonra, Başiskele Kullar'da 42 dönümlük arazi üzerine 4 dönümlük kapalı alanda kurulan ve yapımı devam eden demostrasyon tesisini gezdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Türkiye'nin en büyük Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi olacak distilasyon merkezinin yapımında sona yaklaşıldı. Tesiste, aromatik bitkilerden su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde edilmesi, katma değeri yüksek tarım ürünlerinin dikilmesi ve bu ürünlerin ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılması hedefleniyor. SekaPark A.Ş. tarafından işletilecek olan tesiste, tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmaları yapılacak, aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.

Çiftçiler son olarak, Gebze'de kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisini ziyaret etti. Ürünler, ekstraksiyon tesisinde işlenerek, ilaç, kozmetik ve takviye gıda sanayiinde kullanılacak. Tamamen yerli teknolojiye Türkiye'de en yüksek üretim kapasiteli tesislerden biri olma özelliğine sahip olan tesiste, yüksek teknoloji süper kritik karbondioksit ekstraksiyonu ile hassas saflıkta ürün elde edilecek.

"Somut neticeler elde ettik"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, tıbbi ve aromatik bitki üreticileri ve projeden yararlanmak isteyen çiftçilerle toplantıda bir araya geldi. Aydınlık, projenin ilk olarak yaklaşık 100 çiftçinin katılımıyla 1000 dekar araziye biberiye fidesi dikerek başladıklarını söyledi. Bu sene ikinci hasat mevsimini bitireceklerini belirten Aydınlık, "Tahir Büyükakın başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla kırsaldaki köylümüzün gelir düzeyini artırmak için alternatif ürünler yetiştirilmesi için 'Alın teri çiftçimizden, destek büyükşehirden' diyerek, projemizi hayata geçirdik. Aramıza katılan yeni çiftçilerimiz var. Bugün tesisleşme ve mekanizasyon anlamında somut neticeler elde ettik. Artık çiftçilerimizin ürünlerini almaya başlayacağımız bir mevsime giriyoruz" diye konuştu.