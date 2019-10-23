Çiftçilere analiz desteği ile doğru üretim sağlanıyor

Tarım malzemeleri, tohum ve fidan yardımlarının yanı sıra çiftçilere ücretsiz toprak ve su analizi yapılıyor. Bilimsel analizler ile çiftçilerin doğru üretim yapması sağlanıyor.

Ücretsiz toprak analizi desteği

Sanayi kenti olarak anılan Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yardımlar ile artık tarım kenti olma yönünde hızla ilerliyor. 9 bin 900 çiftçiye meyve, sebze, yem bitkisi, örtü altı yetiştiriciliği, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık konularında yüzde 50 hibeli desteklemelerde bulunan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri çiftçilere tohum ekiminden hasada kadar uzanan süreçte yardım ediyor. Destekte bulunulan çiftçilere, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından ücretsiz tarım danışmanlığı, koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri, ücretsiz toprak ve su analizi desteği veriliyor.

Üretim kalitesi artıyor

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bitkisel üretimde toprak verimliliği ve sulama suyu kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyor. Gübre kullanımını azaltmak ve ürün desenini belirlemek amacıyla toprak analiz, sulamada kullanılan suyun kalitesini iyileştirmek için su analizi desteği faaliyetleri yürütülüyor.

Analize göre çiftçilere eğitim

Kocaeli'nde üretim yapan Ziraat Odası üyeleri çiftçilere ücretsiz olarak toprak, su, yaprak (Besin eksiklik, hastalık) ve Kalıntı (pestisit) analizleri yaptırılıyor. İZAYDAŞ laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre çiftçilere eğitim veriliyor. Ziraat Mühendisleri, analiz sonuçlarını dikkate alarak tarım danışmanlığı hizmeti verdiği çiftçileri doğru üretim konusunda yönlendiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin analiz hizmetinden yararlanmak isteyen çiftçilerin Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.