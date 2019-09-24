Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği veriyor.

Çiftçilerin gelirinin artırılması ve seracılık yapan üreticilerin modern seralarda üretim yapması hedeflenen proje, çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmelerini sağlıyor. Bu doğrultuda yüzde 50 hibeli sera desteği başvuruları alınmaya başladı.

2017 yılında 10 çiftçiye destek verildi

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de küçük alanlardan yüksek verim elde etmek için çiftçilere seracılık desteği veriyor. “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında 2017 yılında Karamürsel Hayriye, İzmit Bayraktar, Sapakpınar, Kandıra Kurtyeri ve Başiskele Kılıçarslan mahallelerinde faaliyet gösteren 10 çiftçiye yüzde 50 hibeli modern sera desteği verildi.

Yüzde 50 hibeli sera desteği

Büyükşehir Belediyesi bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği verecek. Bu kapsamda Muhtarlıklar İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından başvurular alınmaya başlandı. Başvuru tarihi 15 Ekim 2019 Salı günü mesai bitiminde sona erecek. Başvurular için çiftçilerin eksiksiz evrak ile fuar içi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru sırasında çiftçilerden, tapu üzerine sera krokisi, tapu veya kira sözleşmesi, üyelik belgesi ( ziraat odası üyeliği veya Çiftçi Kayıt Sistemi ) belgeleri isteniyor.

Modern sera sistemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği yüzde 50 hibeli sera destekleme projesi ile çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini sağlıyor. Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan yüksek tünel, bükme demirden yapılmış seraların yerine; modern, havalandırması ve bakımı daha kolay, hastalık ve zararlılar ile mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek sera sistemi ile üretim yapacak. “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında hazırlanan seralar 8 metreye 40 metre galveniz profilli, demonte malzemeden yapılıyor. Seraların yan ve üstlerinde havalandırma bulunuyor. Sineklikli UV+AB+EVA+IR katkılı 36 ay ömrü olan sera naylonuna sahip seralar, Kocaeli'ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor.

Yararları neler?

Yüzde 50 hibe ile alınan seralar don riskini azaltıyor, zorlayıcı hava koşullarına şiddetli karşı mekanik mukavemeti artırıyor. Ayrıca hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutuyor, ilaçlama sayısının azaldığı, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünler yetişmesini sağladığı gözlemleniyor. Sera içerisindeki ısıyı hapsederek gece ve gündüz arasındaki ısı kaybını minimum seviyede tutuyor. Isı kaybının minimum seviyede olması ürünün ani sıcaklık düşmesi ile oluşan don riskine karşı korunmasını sağlıyor. Ziraat mühendisleri eski sistemli 320 metrekare seradan 3 ton domates alınırken, yeni sistem seralarından 5-6 ton arası ürün alındığını tespit etti. Eski sistem seralarda hastalık ve zararlılar daha fazla olurken, Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibe ile verdiği modern seralarda yükseklik ve havalandırma koşulları daha iyi olduğundan hastalık ve zararlılar minimum seviyede oluyor.